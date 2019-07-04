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04.07.2019, 07:55

"А что с Кузьминым?" У Луценко хотят от ЦИК последовательности

"А что с Кузьминым?" У Луценко хотят от ЦИК последовательности - Фото
Ренат Кузьмин (скриншот)

После общественного резонанса ЦИК снял с регистрации на выборы двух одиозных лиц. Но там по-прежнему значится кандидатом экс-чиновник при Януковиче.

Секретарь генпрокурора Лариса Сарган обратилась к Центризбиркому с вопросом: если вчера они отменили регистрацию не проживающих на украинской территории Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах 21 июля, то где аналогичное решение по экс-замглавы ГПУ Ренату Кузьмину. Об этом она написала у себя в Facebook.

"Вопрос: Кузьмин - 35-й номер в списке партии Оппозиционная платформа/За життя - так и останется кандидатом? И станет нардепом, последние пять лет скрываясь на временно оккупированной территории Крыма, а в отдельные периоды - в России?" - задала она вопрос.

По ее словам, информацию, почему Кузьмин не может баллотироваться, ГПУ передала в Центризбирком еще 20 июня. Сарган не уточнила, что именно передали.

Карточка кандидата в депутаты Кузьмина по-прежнему доступна на сайта ЦИК.

На этот раз секретарь ГПУ ничего не написала об экс-губернаторе Одесской области Михаил Саакашвили, который якобы проживал в Украине последние пять лет перед выборами - и был зарегистрирован ЦИК.

Кузьмин - экс-замгенпрокурора (2006-2013), экс-замсекретаря СНБО (2013-2014). В мае 2014 года ГПУ начала расследование по факту организации Кузьминым незаконного задержания в 2020 году экс-главы МВД (ныне генпрокурора) Юрия Луценко. МВД направило письмо Интерполу с просьбой объявить Кузьмина в международный розыск, но Интерпол счел, что дело "имеет политический характер" и отказал.

Вчера, 3 июля, генпрокурор Юрий Луценко взял себе нового зама - Сергея Кизя.

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Теги: Ренат Кузьмин, гпу, выборы, цик, лариса сарган
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