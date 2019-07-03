В ГПУ отреагировали на регистрацию Клюева, Шария и Кузьмина

Андрей Клюев (фото - LIGA.net)

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган прокомментировала регистрацию кандидатами в нардепутаты экс-главы Администрации президента Андрея Клюева, блогера Анатолия Шария и экс-замглавы ГПУ Рената Кузьмина, пояснив, что все они, по данным следствия, не жили в Украине последние пять лет. Об этом онанаписала в своем Facebook.

Информацию о Клюеве и Кузьмине ГПУ представила по запросу Центральной избирательной комиссии в начале избирательной кампании. Кузьмин, как уточняется, прятался от следствия не только во временно оккупированном Крыму, но и в России.

Сарган также отметила, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили также нарушил норму закону, согласно которой кандидат в депутаты должен жить в Украине последние пять лет перед выборами. Тем не менее, он тоже был зарегистрирован ЦИК.

Шарий, пишет пресс-секретарь генпрокурора, получил в Литве статус политического беженца, а 27 февраля 2014-го стало известно, что он находится в Нидерландах.

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Ранее сегодня в ЦИК пояснили, что постановления об отмене регистрации кандидатами в народные депутаты Шария и Клюева будут внесены в Центральную избирательную комиссию, если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков направил Центральной избирательной комиссии разъяснение, в котором указал сроки пребывания Клюева на территории государства.

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