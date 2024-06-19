Админуслуги, якобы невозможные без военного билета: Малюська призвал не верить фейкам
Министр юстиции Денис Малюська назвал фейками сообщения о перечне конкретных государственных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа. На странице Facebook он призвал не верить этому.
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"В Telegram-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ЗАГС). Это классический фейк и ИПСО", – написал глава Минюста.
В то же время он отметил, что отдельные услуги уже ограничены, а некоторые будут ограничиваться, но точно не по спискам, "опубликованным и придуманным Telegram-каналами".
Малюська призвал украинцев не верить подобным сообщениям в соцсетях и следить за нормативно-правовыми актами.
- С 18 мая 2024 вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.
- 18 июня у Резерв+ появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.
- Также в приложении появилась функция исправления данных онлайн для военных и военнообязанных.
- В Минобороны уточнили, что доступ к электронному военно-учетному документу и QR-коду получат все пользователи в течение следующих дней, обновление запускается в несколько волн.
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