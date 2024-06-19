Админуслуги, якобы невозможные без военного билета: Малюська призвал не верить фейкам

Денис Малюська (Фото: Facebook)

Министр юстиции Денис Малюська назвал фейками сообщения о перечне конкретных государственных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа. На странице Facebook он призвал не верить этому.

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"В Telegram-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ЗАГС). Это классический фейк и ИПСО", – написал глава Минюста.

В то же время он отметил, что отдельные услуги уже ограничены, а некоторые будут ограничиваться, но точно не по спискам, "опубликованным и придуманным Telegram-каналами".

Малюська призвал украинцев не верить подобным сообщениям в соцсетях и следить за нормативно-правовыми актами.

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