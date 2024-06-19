Адмінпослуги, нібито неможливі без військового квитка: Малюська закликав не вірити фейкам
Міністр юстиції Денис Малюська назвав фейками повідомлення про перелік конкретних державних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа. На сторінці у Facebook він закликав не вірити цьому.
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"У Telegram-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦСів). Це класичний фейк і ІПСО", – написав глава Мін'юсту.
Водночас він зазначив, що окремі послуги вже обмежені, а окремі обмежуватимуться, але точно не за списками, "опублікованими та придуманими Telegram-каналами".
Малюська закликав українців не вірити подібним повідомленням у соцмережах та стежити за нормативно-правовими актами.
- З 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.
- 18 червня у Резерв+ з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.
- Також у застосунку з'явилася функція виправлення даних онлайн для військових та військовозобов'язаних.
- У Міноборони уточнили, що доступ до електронного військово-облікового документа та QR-коду отримають усі користувачі впродовж наступних днів, оновлення запускається у кілька хвиль.
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