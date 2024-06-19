Адмінпослуги, нібито неможливі без військового квитка: Малюська закликав не вірити фейкам

Денис Малюська (Фото: Facebook)

Міністр юстиції Денис Малюська назвав фейками повідомлення про перелік конкретних державних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа. На сторінці у Facebook він закликав не вірити цьому.

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"У Telegram-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦСів). Це класичний фейк і ІПСО", – написав глава Мін'юсту.

Водночас він зазначив, що окремі послуги вже обмежені, а окремі обмежуватимуться, але точно не за списками, "опублікованими та придуманими Telegram-каналами".

Малюська закликав українців не вірити подібним повідомленням у соцмережах та стежити за нормативно-правовими актами.

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