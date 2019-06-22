Адвокат Маркива шесть часов выступал в итальянском суде

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Адвокат украинского нацгвардейца Виталия Маркива Раффаэле Делла Валле на протяжении шести часов выступал с итоговой речью в суде итальянского города Павия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам адвоката, прокуратура города Павии и семья погибшего в Донбассе итальянского фотографа пытаются назначить виновного, а не найти настоящего виновника.

Адвокат отрицает физическое присутствие украинских военных возле места гибели Андреа Роккелли и Андрея Миронова. Он отметил, что стреляли "снизу от сепаратистов", а не с горы Карачун с расстояния почти 2 км.

Итальянская же прокуратура отвергает версию гибели Роккелли в результате минометного огня со стороны боевиков.

На заседании также выступил адвокат защиты государства Украина Никколо Бертолини Клеричи.

5 июля состоится предпоследнее, 17-е, заседание, когда третий адвокат защиты Донателла Рапетти сосредоточится на роли украинского войска в мае 2014 у Славянска Донецкой области.

Планируется, что суд объявит решение 12 июля.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требует приговорить Маркива к 17 годам заключения.