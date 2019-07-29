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Адвокат ОАСК: При обыске в суде изъяли дела о Горбатюке и Сытнике

Адвокат ОАСК: При обыске в суде изъяли дела о Горбатюке и Сытнике - Фото
Евгений Солодко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.07.2019, 13:56

По словам юриста ОАСК Евгения Солодко, при обыске сотрудники Генпрокуратуры якобы повредили сервер суда и изъяли материалы некоторых дел

При обысках в Окружном админсуде Киева был "поврежден" сервер суда, изъяты материалы административного дела против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и дела по иску главы департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. Об этом рассказал адвокат ОАСК Евгений Солодко.

"Во время обыска было изъято у судьи Арсирия несколько административных дел, стороной которых является как лично Горбатюк, так и Сытник", - заявил он.

Дело по иску к Сытнику касается обжалования принятия на службу детективов НАБУ без конкурса.

Второе дело - по иску Горбатюка к ГПУ и генпрокурору Юрию Луценко об отмене приказа. "Я так понимаю, это приказ о реорганизации его бывшего подразделения (управления спецрасследований ГПУ, - ред.)", - сказал Солодко.

Он отметил, что сегодня утром в НАБУ подано заявление о совершении преступления - "вмешательстве в правосудие". Иск подан в связи с тем, что 26 июля работа суда была парализована.

Комментируя аудиозаписи из материалов НАБУ, Солодко сказал: "Мы даже заинтересованы в том, чтобы судьи, которые упоминаются в этом фильме, получили подозрения, потому что с момента получения подозрения лицо становится полноценным участником уголовного процесса и получает определенные права и обязанности".

Солодко не уточнил, о какого рода повреждениях сервера идет речь. Он отметил, что информацию с него копировали, а насколько корректно это делали, сейчас "определяют специалисты". "И выясняют, будет ли вообще информационная база суда работать, или не будет", - сказал он.

По словам юриста, пятничный обыск в ОАСК завершился около 02:00.

Ранее НАБУ опубликовало скандальное аудио разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем. Вовк назвал их фальшивкой. Подозрения судьям ОАСК уже в Генпрокуратуре.

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Евгений Солодко ОАСК
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