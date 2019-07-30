Адвокат об "11 делах": Порошенко - свидетель по двум делам ГБР

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань опроверг информацию об уголовных производствах, якобы открытых в отношении Порошенко. Об этом он написал в блоге на УП в ответ на заявление директора Государственного бюро расследований Романа Трубы о 11 производствах, по которым якобы проходит пятый президент.

"Вот только как Петр Порошенко об этих производства может "хорошо знать", если подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что мы не имеем статуса защитника. А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого даже в одном производстве, не то что в 11", - написал он.

Головань добавил, что сегодня адвокатам Порошенко достоверно известно, что он является свидетелем в двух производствах.

"Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля", - отметил он.

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Ранее Порошенко заявил, что против него не начато уголовных производств.