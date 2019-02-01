Адвокат пленного украинского моряка ходатайствует о его переводе

Фото: EPA

Адвокат украинского военнопленного моряка Василия Сороки Сергей Бадамшин подал ходатайство о переводе своего подзащитного для дальнейшего лечения в гражданское медицинское учреждение в Украине или третьей стране. Об этом Бадамшин сообщил у себя в Facebook.

Он отметил, что у Сороки обнаружили повреждение еще одной мышцы.

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"Врач из "Лефортово" наконец увидел недостатки своих коллег из больницы "Матросской тишины", заметив повреждения еще одной мышцы. Наконец врачи обратили внимание на отек. Выписали уколы для снятия отека и обезболивающее", - написал адвокат.

В целом на данный момент состояние здоровья моряка стабилизировалось и не ухудшается, уточнил он.

30 и 31 января в Москве состоялись допросы военнопленных украинских моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Сергея Чулиба.