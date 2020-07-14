Адвокат Трампа Джулиани опубликовал карту Украины без Крыма – фото

Картой Украины без Крыма Джулиани проиллюстрировал видео о якобы коррупции экс-руководителей США Обамы и Байдена

Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, опубликовал карту Украины без временно оккупированного Россией Крыма.

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Такой картой юрист проиллюстрировал видео на своем канале в YouTube. На ролике Джулиани якобы разоблачает "коррупцию" экс-президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который является основным конкурентом Трампа на грядущих выборах.

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Пост с видео он также продублировал в Twitter, Facebook и Instagram. На канал Джулиани подписаны 111 000 человек, за три дня ролик просмотрели 139 000 раз.

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Марк Сировой

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