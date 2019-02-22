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22.02.2019, 12:24

Адвокат Януковича просит исправить "ошибки" в приговоре суда

Адвокат Януковича просит исправить "ошибки" в приговоре суда - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Байдик считает, что беглый экс-диктатор не действовал под влиянием РФ

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Адвокат беглого экс-диктатора Виктора Януковича Александр Байдик обратился в суд с заявлением об "ошибках" в приговоре, сообщает пресс-служба Оболонского райсуда Киева.

Он просит исключить из приговора смягчающее обстоятельство, согласно которому Янукович действовал под влиянием властей Российской Федерации. Кроме того, адвокат просит уменьшить сумму процессуальных расходов с 98 561 грн до 58 521 грн.

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Суд сейчас рассматривает вопрос о назначении заседания суда для рассмотрения этого заявления.

24 января Януковича приговорили к 13 годам за государственную измену. Адвокат подал апелляцию на это решение.

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Теги: Россия, суд, приговор, виктор янукович, адвокат
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