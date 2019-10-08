Адвокат заявил, что Пашинскому угрожали расправой в СИЗО

Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Адвокат арестованного накануне экс-нардепа Сергея Пашинского Андрей Федур рассказал, как его подзащитному ранее предлагали сбежать, а также угрожали расправой в СИЗО. Об этом сообщает hromadske.

По словам Федура, Пашинскому говорили, что у него есть "один шанс немедленно бежать из Украины". "Не уйдешь - восемь лет (заключения, - ред.)", - процитировал адвокат.

Федур также заявил, что Пашинскому говорили, против каких людей он будет свидетельствовать, находясь в СИЗО. "Не в этом деле. Это касалось в частности Турчинова, Парубия и Порошенко", - сказал адвокат.

И добавил об угрозах физической расправы в изоляторе. "Я серьезно к этому отношусь, потому что знаю неединичные случаи, когда люди погибали в следственном изоляторе", - заявил он.

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