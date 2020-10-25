"Агитационный пакет" и более 3000 заявлений о нарушениях. Местные выборы: главное на 18:00

За десять часов голосования глобальных нарушений полиция не зафиксировала, а вот без мелких не обошлось

За сегодняшний день в Нацполицию поступило уже 3323 заявления о нарушениях, связанных с местными выборами. Большая часть из них (1310) связана с агитацией на выборах, которая по закону сегодня запрещена.

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В целом на 16:00 явка избирателей по Украине составила 27%, сообщила ОПОРА.

Правоохранители отмечают, что глобальных нарушений пока зафиксировано не было, но без эксцессов все же не обошлось.

В Новой Каховке одна из кандидатов в местный облсовет пришла голосовать на участок с "агитационным" пакетом партии Наш край. Наблюдатели сочли это фактом нарушения, потребовав убрать пакет, но женщина сделать это отказалась.

В Запорожье член избирательной комиссии заявил о том, что у него со стола пропали 40 бюллетеней, сообщили в местном управлении нацполиции. Сейчас злоумышленника, который совершил кражу, разыскивают.

А в Одесской области задержали женщину, у которой был список избирателей и в машину к которой садились люди, выходящие с избирательного участка после голосования. Было открыто дело по статье о подкупе избирателей, сообщили о случившемся одесские правоохранители.

Напомним, что параллельно с голосованием в стране проходит социальный опрос по инициативе президента – избирателям задают пять вопросов. Опрос Зеленского происходит на 55% участков по всей Украине, сообщает ОПОРА. Погрешность опроса составляет не более 4%.

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Дарья Мостовая

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