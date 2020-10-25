Фейковый участок, явка, нарушения. Выборы и опрос Зеленского – главные новости на 16:00

Прошло уже восемь часов выборов. До закрытия участков остается четыре часа

Местные выборы в Украине пока проходят спокойно, сообщили на брифинге Министерства внутренних дел.

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Последняя сводка Нацполиции была в 14:00. На тот момент зафиксировали 2162 заявления о нарушениях, открыто 25 уголовных дел и составлено 54 админпротокола. Большая часть заявлений касается нарушений правил агитации и поступает из Киева.

В то же время в Сумской области неизвестные открыли ненастоящий участок под видом "дополнительного": людям выдавали "бюллетени", которые напечатали сами организаторы фейкового участка. Сейчас полиция устанавливает, кто стоял за созданием лжеучастка.

Гражданская сеть Опора заявляла, что по ее подсчетам, явка по Украине составляла 13,5% на 12:00, погрешность – 1,25%. Замглавы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов сказал, что результатов выборов в столице не стоит ждать раньше утра среды 28 октября, передает ЧЕСНО. По его словам, форма новых бюллетеней усложняет подсчет.

Омбудсмен Людмила Денисова в ответ на критику некоторых нардепов заявила, что несовершеннолетние по согласию родителей или опекунов могут быть волонтерами на опросе от президента Владимира Зеленского, который проходит параллельно с выборами.

Мэр Львова Андрей Садовый не смог проголосовать с первого раза, поскольку пришел на участок с заграничным паспортом. Он сказал, что поедет домой за внутренним.

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Марк Сировой

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