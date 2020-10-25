Голосование Зеленского, FEMEN и "карусели". Выборы в Украине – главные новости на 12:00

Проголосовать на местных выборах можно до 20:00

Сегодня в Украине проходят местные выборы, в Центральной избирательной комиссии заявили, что системных нарушений нет, почти везде голосование началось вовремя.

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Около 10:00 проголосовал президент Владимир Зеленский с супругой Еленой. У избирательного участка перед ним оголилась активистка FEMEN, женщину задержали. После голосования Зеленский также ответил на пять вопросов, которые задают украинцам по его инициативе. Он несколько минут пообщался с журналистами и не раскрыл стоимости опроса.

Также проголосовали глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что с 00:00 и до 10:00 правоохранители получили 383 сообщения о нарушениях, открыто шесть уголовных дел, составлено два админпроктокола.

В Одесской области задержан россиянин, который, считают в полиции, организовал подкуп избирателей и свозил их в другой город для голосования. Так называемые "карусели", когда людей из регионов свозят голосовать, неединичны, заявили в МВД. Подобные инциденты зафиксированы в том числе в Киеве и Днепропетровской области.

Параллельно с выборами проводится опрос по инициативе Зеленского. По данным Опоры, опрашивающие волонтеры попытались попасть внутрь участка в Киеве, однако члены избирательной комиссии вызвали полицию. Рух ЧЕСНО сообщал, что у одного из столичных участков волонтеры не ведут учет респондентов, а в Херсоне – раздают желающим "сколько угодно" анкет и разрешают забирать их "на память".

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что "опросы вне избирательного участка – не нарушают законы, поскольку, не идентифицируют лицо, как это нужно в бюллетене, не раскрывают персональных данных".

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Марк Сировой

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