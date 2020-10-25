Перед Зеленским у избирательного участка оголилась активистка Femen – видео 18+

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Активистка Femen появилась оголенной перед президентом Зеленским. На внутренней стороне платья было написано "ZEXIST"

Активистка Femen оголилась перед президентом Владимиром Зеленским и его супругой Еленой, когда они пришли проголосовать на местных выборах. Видео инцидента стали распространять пользователи YouTube, факт произошедшего подтвердили LIGA.net в столичной полиции.

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На кадрах ролика, опубликованного Pavlovsky News, видно, что у женщины на внутренней стороне платья было написано "ZEXIST". Ее сразу же задержали сотрудники полиции, Зеленский на инцидент не отреагировал.

Она сказала журналистам, что представляет Femen. На вопросы о посыле ее акции она ответила: "Все на теле!".

В полиции LIGA.net сказали, что разбираются с этой женщиной и детали инцидента объявят немного позже.

ОБНОВЛЕНО В 12:11. Пресс-офицер Оболонского районного управления полиции Диана Шутько рассказала LIGA.net, что активисткой оказалась 26-летняя жительница Киевской области. По версии полиции, она пыталась спровоцировать конфликт. Активистке выписали админпротокол по статье о мелком хулиганстве: ей грозит штраф или общественные работы.

  • Сегодня в Украине проходят местные выборы. LIGA.net ведет хронику, где собраны главные новости дня голосования.

  • Параллельно с выборами проходит опрос по пяти вопросам, заданным Зеленским. Рух ЧЕСНО пишет, что опрашивающее не ведут учет респондентов, а "на бумажках нет никаких исходных данных или порядковых/серийных номеров".

Читайте также: Выборы. В Одесской области за подкуп избирателей задержали россиянина – МВД

Видео – Pavlovsky News/YouTube

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Теги: FEMEN, Владимир Зеленский, выборы, участок
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