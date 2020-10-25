Зеленский проголосовал на выборах и ответил на свои же пять вопросов – видео

Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой проголосовали на местных выборах и ответили на пять вопросов, которые по инициативе президента зададут сегодня украинцам.
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Общаясь с журналистами, он не ответил, сколько стоил инициированный им опрос. "Когда будет отчет, вы увидите все цифры", – сказал он.
Отвечая на вопрос о рейтингах Слуги народа, он ответил, что мы "увидим все цифры".
Затем журналисты начали перекрикивать друг друга и Зеленский ушел с брифинга.
Параллельно с выборами проходит опрос по пяти вопросам, заданным Зеленским. Рух ЧЕСНО пишет, что опрашивающее не ведут учет респондентов, а "на бумажках нет никаких исходных данных или порядковых/серийных номеров".