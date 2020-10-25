Зеленский проголосовал на выборах и ответил на свои же пять вопросов – видео

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Президент Зеленский не ответил, сколько стоил инициированный им опрос, который проводят параллельно с выборами

Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой проголосовали на местных выборах и ответили на пять вопросов, которые по инициативе президента зададут сегодня украинцам.

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Общаясь с журналистами, он не ответил, сколько стоил инициированный им опрос. "Когда будет отчет, вы увидите все цифры", – сказал он.

Отвечая на вопрос о рейтингах Слуги народа, он ответил, что мы "увидим все цифры".

Затем журналисты начали перекрикивать друг друга и Зеленский ушел с брифинга.

  • Сегодня в Украине проходят местные выборы. LIGA.net ведет хронику, где собраны главные новости дня голосования.

  • Параллельно с выборами проходит опрос по пяти вопросам, заданным Зеленским. Рух ЧЕСНО пишет, что опрашивающее не ведут учет респондентов, а "на бумажках нет никаких исходных данных или порядковых/серийных номеров".

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, опрос, голосование
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