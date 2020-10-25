Местные выборы и опрос Зеленского – главные новости на 14:00

Прошла половина времени для голосования. До закрытия избирательных участков остается шесть часов

В ходе местных выборов поступили уже 1623 заявления о нарушениях, открыто 18 уголовных дел. Такую сводку по состоянию на 13:00 опубликовала Национальная полиция.

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Больше всего заявлений было в Киеве. Наиболее частыми темами жалоб является нарушение правил агитации.

Также в Киеве задержали автобусы с более 130 жителями Житомирской области, которые приехали голосовать в столицу, сообщили в МВД. Их допрашивают – люди якобы получили задаток 200 грн, а после голосования им пообещали дать еще по 800 грн.

По словам главы Нацпола Игоря Клименко, начали приходить жалобы на опрос, который проводится параллельно по инициативе президента Владимира Зеленского. Рух ЧЕСНО и корреспондент LIGA.net также сообщают, что на опросе один и тот же человек может проголосовать повторно.

На выборах уже проголосовали топ-политики страны: Зеленский (перед его участком провели акцию Femen), его предшественник на посту президента Петр Порошенко, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Марк Сировой

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