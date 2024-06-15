Аграриев на год забронируют от мобилизации – Минагрополитики
Сотрудники аграрного сектора получат годовую бронь от мобилизации, чтобы создать условия безопасного сбора урожая. Об этом на Black Sea Security Forum 15 июня рассказал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Суспильне.
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По его словам, для безопасной деятельности аграриев приняли несколько решений по мобилизации:
→ имеющиеся "брони" аграриев были автоматически продлены на три месяца без необходимости подачи ни одного пакета документов;
→ дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев, до этого было шесть;
→ общая норма бронирования – до 50%, но для части специальностей (трактористы, агрономы, ветеринарные врачи) можно подать ходатайство с обоснованием увеличения этого количества.
- 4 июня 2024 Кабинет министров решил продлить еще на два месяца срок действия всех действующих бронирований от мобилизации.
- Кабмин 7 июня внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения.
- Глава МВД сообщил, что 90% спасателей и полицейских забронированы.
- 12 июня в Верховной Раде после полугода обсуждений зарегистрировали новый законопроект по бронированию военнообязанных.
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