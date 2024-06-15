Аграриев на год забронируют от мобилизации – Минагрополитики

Это нужно, чтобы разрешить работникам агросектора создать условия безопасного сбора урожая

Фото: Agro Group

Сотрудники аграрного сектора получат годовую бронь от мобилизации, чтобы создать условия безопасного сбора урожая. Об этом на Black Sea Security Forum 15 июня рассказал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Суспильне.

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По его словам, для безопасной деятельности аграриев приняли несколько решений по мобилизации:

→ имеющиеся "брони" аграриев были автоматически продлены на три месяца без необходимости подачи ни одного пакета документов;

→ дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев, до этого было шесть;

→ общая норма бронирования – до 50%, но для части специальностей (трактористы, агрономы, ветеринарные врачи) можно подать ходатайство с обоснованием увеличения этого количества.

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