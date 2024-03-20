Агрессия РФ: 30 000 человек пропали без вести или незаконно задержаны – Офис омбудсмена
Почти 30 000 человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Об этом на встрече в рамках Московского механизма ОБСЕ рассказал представитель уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко, сообщает Офис омбудсмена.
По словам Кононенко, эти люди внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Они поделены на три категории: дети, гражданские и военнопленные.
Представитель омбудсмена отметил, что реестр находится в состоянии наполнения и проверки информации, поэтому цифра может быть значительно больше.
Среди незаконно задержанных оккупантами, как подчеркнул Кононенко, есть больные и уязвимые группы населения, а также три сотрудника ОБСЕ.
"Из всех гражданских лиц, которых незаконно задержала и осудила РФ, верифицировано около 1600 человек", – сказал представитель омбудсмена.
- 31 января Украине удалось освободить из российского плена 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя.
- 8 февраля во время 51-го обмена Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена.
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