Агрессия РФ: 30 000 человек пропали без вести или незаконно задержаны – Офис омбудсмена

Речь идет о людях, внесенных в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Оккупант (Иллюстративное фото: российские СМИ)

Почти 30 000 человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Об этом на встрече в рамках Московского механизма ОБСЕ рассказал представитель уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко, сообщает Офис омбудсмена.

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По словам Кононенко, эти люди внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Они поделены на три категории: дети, гражданские и военнопленные.

Представитель омбудсмена отметил, что реестр находится в состоянии наполнения и проверки информации, поэтому цифра может быть значительно больше.

Среди незаконно задержанных оккупантами, как подчеркнул Кононенко, есть больные и уязвимые группы населения, а также три сотрудника ОБСЕ.

"Из всех гражданских лиц, которых незаконно задержала и осудила РФ, верифицировано около 1600 человек", – сказал представитель омбудсмена.

31 января Украине удалось освободить из российского плена 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя.

8 февраля во время 51-го обмена Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена.

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