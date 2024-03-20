Агресія РФ: майже 30 000 людей зникли безвісти або незаконно затримані – Офіс омбудсмана

Мова йде про людей, внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Окупант (Ілюстративне фото: російські ЗМІ)

Майже 30 000 людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими волі внаслідок збройної агресії Росії проти України. Про це на зустрічі в межах Московського механізму ОБСЄ розповів представник уповноваженого із прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко, повідомляє Офіс омбудсмана.

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За словами Кононенка, ці люди внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Вони поділені на три категорії: діти, цивільні та військовополонені.

Представник омбудсмана зазначив, що реєстр перебуває в стані наповнення та перевірки інформації, тому цифра може бути значно більшою.

Серед незаконно затриманих окупантами, як наголосив Кононенко, є хворі та вразливі групи населення, а також троє працівників ОБСЄ.

"З усіх цивільних громадян, яких незаконно затримала й засудила РФ, верифіковано близько 1600 осіб", – сказав представник омбудсмана.

31 січня Україні вдалося звільнити з російського полону 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

8 лютого під час 51-го обміну Україна повернула додому ще 100 захисників із російського полону.

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