Агрессия России. Ситуация вокруг Украины может обостриться летом-осенью – экс-глава СВР
В контексте стягивания российских войск к границам Украины ситуация может особенно обостриться летом-осенью этого года. Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки (2014-2016 гг.) Виктор Гвоздь в статье, опубликованной центром геополитических исследований Борисфен Интел.
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Гвоздь перечислил цели российских провокаций против Украины:
- заставить Украину согласиться с российским подходом к "урегулирования" конфликта на Донбассе, а также добиться, чтобы в Украине перестали давить на представителей пророссийской позиции;
- продемонстрировать, что постсоветское пространство остается "сферой исключительного влияния России";
- оказывать давление на США и ЕС в вопросе их отношения к России и Украине, демонстрируя реальную возможность возникновения масштабного вооруженного конфликта в Европе;
- отвлечь внимание россиян от внутренних проблем страны накануне парламентских выборов в октябре текущего года;
- нивелировать международный резонанс дела Алексея Навального, а также факты подрывной деятельности России против других стран.
"Ситуация вокруг Украины может получить особую остроту летом-осенью текущего года во время активной фазы СКШН "Запад-2021" (российских стратегических командно-штабных учений – ред.) и учений США/НАТО "Защитник Европы-2021". В то же время наивысшего уровня достигнут и военные угрозы в отношении Украины", – считает бывший глава СВР.
По мнению Гвоздя, шаги России по подготовке СКШН в полной мере соответствуют подготовительным мероприятиям к реальной войне.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам.
- В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- 14 апреля глава ГУР МО полковник Кирилл Буданов заявил, что цель действий Кремля – сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических стремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы.
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