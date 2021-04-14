Агрессия России. Ситуация вокруг Украины может обостриться летом-осенью – экс-глава СВР

В контексте стягивания российских войск к границам Украины ситуация может особенно обостриться летом-осенью этого года. Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки (2014-2016 гг.) Виктор Гвоздь в статье, опубликованной центром геополитических исследований Борисфен Интел.

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Гвоздь перечислил цели российских провокаций против Украины:

- заставить Украину согласиться с российским подходом к "урегулирования" конфликта на Донбассе, а также добиться, чтобы в Украине перестали давить на представителей пророссийской позиции;

- продемонстрировать, что постсоветское пространство остается "сферой исключительного влияния России";

- оказывать давление на США и ЕС в вопросе их отношения к России и Украине, демонстрируя реальную возможность возникновения масштабного вооруженного конфликта в Европе;

- отвлечь внимание россиян от внутренних проблем страны накануне парламентских выборов в октябре текущего года;

- нивелировать международный резонанс дела Алексея Навального, а также факты подрывной деятельности России против других стран.

"Ситуация вокруг Украины может получить особую остроту летом-осенью текущего года во время активной фазы СКШН "Запад-2021" (российских стратегических командно-штабных учений – ред.) и учений США/НАТО "Защитник Европы-2021". В то же время наивысшего уровня достигнут и военные угрозы в отношении Украины", – считает бывший глава СВР.

По мнению Гвоздя, шаги России по подготовке СКШН в полной мере соответствуют подготовительным мероприятиям к реальной войне.

СПРАВКА. Виктор Гвоздь – генерал-лейтенант, доктор военных наук. С 27 февраля 2014-го до 29 апреля 2016-го – председатель Службы внешней разведки Украины. Президент независимого аналитического центра геополитических исследований Борисфен Интел.

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Наталия Медведева

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