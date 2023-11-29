Академик Горбулин: Энгельс, Крымский мост и Севастополь — это удары украинским оружием

Вице-президент НАН Владимир Горбулин заявил, что Украина предприняла "серьезные шаги" по строительству собственной военной промышленности

Владимир Горбулин (Фото: ОП)

Вице-президент Национальной академии наук Владимир Горбулин заявил, что Украина предприняла "серьезные шаги" по строительству собственной военной промышленности. Об этом он сообщил в эфире передачи Security Talks на канале Апостроф.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне уже "почувствовали" ряд украинских оборонных достижений.

"Давайте вспомним Энгельс, Псков, Курск, Тулу, Крымский мост, Чонгар, Севастополь, Бахчисарай. Это работа, в основном, украинского оружия. В этот период мы смогли встать на ноги, но этого все равно очень мало для самостоятельного ведения боевых действий", — сказал Горбулин.

Он отметил, что перед Министерством стратегических отраслей промышленности стоят "большие задачи".

Академик заявил, что ведомству удалось частично решить проблему с боеприпасами и беспилотниками.

Читайте также: Путин переживает лучшие времена с начала войны, 2024 год будет сложнее — президент Чехии