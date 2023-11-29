Академик Горбулин: Энгельс, Крымский мост и Севастополь — это удары украинским оружием
Вице-президент Национальной академии наук Владимир Горбулин заявил, что Украина предприняла "серьезные шаги" по строительству собственной военной промышленности. Об этом он сообщил в эфире передачи Security Talks на канале Апостроф.
"Давайте вспомним Энгельс, Псков, Курск, Тулу, Крымский мост, Чонгар, Севастополь, Бахчисарай. Это работа, в основном, украинского оружия. В этот период мы смогли встать на ноги, но этого все равно очень мало для самостоятельного ведения боевых действий", — сказал Горбулин.
Он отметил, что перед Министерством стратегических отраслей промышленности стоят "большие задачи".
Академик заявил, что ведомству удалось частично решить проблему с боеприпасами и беспилотниками.
- Министр обороны Рустем Умеров на совещании с главой Минстратегпрома Александром Камышиным призвал обеспечить украинскую армию вооружением украинского производства.
- В июле Камышин говорил, что Украина собирается стать крупнейшим производителем оружия в Европе.
- 8 июня 2023 года предыдущий министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более 1000 км.
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