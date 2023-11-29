Академік Горбулін: Енгельс, Кримський міст та Севастополь — це удари українською зброєю
Володимир Горбулін (Фото: ОП)

Віцепрезидент Національної академії наук Володимир Горбулін заявив, що Україна зробила "серйозні кроки" щодо будівництва власної військової промисловості. Про це він повідомив в ефірі передачі Security Talks на каналі Апостроф.

За його словами, росіяни вже "відчули" низку українських оборонних досягнень.

"Згадаймо Енгельс, Псков, Курськ, Тулу, Кримський міст, Чонгар, Севастополь, Бахчисарай. Це робота переважно української зброї. У цей період ми змогли стати на ноги, але цього все одно дуже мало для самостійного ведення бойових дій", — сказав Горбулін.

Він зазначив, що перед Міністерством стратегічних галузей промисловості стоять "великі завдання".

Академік заявив, що відомству вдалося частково розв'язати проблему з боєприпасами та безпілотниками.

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