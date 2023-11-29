Академік Горбулін: Енгельс, Кримський міст та Севастополь — це удари українською зброєю

Володимир Горбулін (Фото: ОП)

Віцепрезидент Національної академії наук Володимир Горбулін заявив, що Україна зробила "серйозні кроки" щодо будівництва власної військової промисловості. Про це він повідомив в ефірі передачі Security Talks на каналі Апостроф.

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За його словами, росіяни вже "відчули" низку українських оборонних досягнень.

"Згадаймо Енгельс, Псков, Курськ, Тулу, Кримський міст, Чонгар, Севастополь, Бахчисарай. Це робота переважно української зброї. У цей період ми змогли стати на ноги, але цього все одно дуже мало для самостійного ведення бойових дій", — сказав Горбулін.

Він зазначив, що перед Міністерством стратегічних галузей промисловості стоять "великі завдання".

Академік заявив, що відомству вдалося частково розв'язати проблему з боєприпасами та безпілотниками.

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