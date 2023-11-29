Академік Горбулін: Енгельс, Кримський міст та Севастополь — це удари українською зброєю
Віцепрезидент Національної академії наук Володимир Горбулін заявив, що Україна зробила "серйозні кроки" щодо будівництва власної військової промисловості. Про це він повідомив в ефірі передачі Security Talks на каналі Апостроф.
"Згадаймо Енгельс, Псков, Курськ, Тулу, Кримський міст, Чонгар, Севастополь, Бахчисарай. Це робота переважно української зброї. У цей період ми змогли стати на ноги, але цього все одно дуже мало для самостійного ведення бойових дій", — сказав Горбулін.
Він зазначив, що перед Міністерством стратегічних галузей промисловості стоять "великі завдання".
Академік заявив, що відомству вдалося частково розв'язати проблему з боєприпасами та безпілотниками.
- Міністр оборони Рустем Умєров на нараді із головою Мінстратегпрому Олександром Камишіним закликав забезпечити українську армію озброєнням українського виробництва.
- У липні Камишін говорив, що Україна має намір стати найбільшим виробником зброї в Європі.
- 8 червня 2023 року попередній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в України є гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад 1000 км.
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