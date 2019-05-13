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13.05.2019, 14:35

Активисты хотят спросить у Зеленского, кто заказал Гандзюк

Активисты хотят спросить у Зеленского, кто заказал Гандзюк - Фото
Фото: facebook.com/gandziukgate

Акция состоится 18 мая, в 12:00, на центральных площадях украинских городов

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Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" объявили о проведении всеукраинской акции, посвященной расследованию  убийства херсонской активистки. Они адресуют свой вопрос о заказчиках преступления Службе безопасности, Генпрокуратуре, а также избранному президенту Владимиру Зеленскому.

Акция состоится 18 мая, в 12:00, на центральных площадях украинских городов.

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"Да, возможно, это будет день перед инаугурацией нового избранного президента Украины. И вы правильно понимаете, что это не совпадение", - говорится в анонсе мероприятия, опубликованном на странице инициативы в Facebook.

Активисты призвали выйти на акцию всех, кто знал Гандзюк, а также всех, кто "шокирован самим фактом заказных убийств проукраинских активистов в современной Украине".

Инициаторы акции призывают задать вопрос о заказчиках убийства Гандзюк СБУ, ГПУ и "новому избранному президенту Владимиру Зеленскому и его будущей администрации, которая сейчас формируется".

"Мы призываем выйти и напомнить всем, что нас нельзя убивать. Что Украина, в которой за два года организовано но не расследовано более 50 заказных нападений на проукраинских активистов, требует немедленных изменений", - говорится в анонсе акции.

Недавно пяти подозреваемым в покушении на убийство Гандзюк Генпрокуратура изменила подозрение с совершения убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Следователи теперь считают, что у подозреваемых не было умысла убивать активистку.

7 мая обвинительный акт против пяти обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений передан в суд.

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Теги: Владимир Зеленский, убийство, акция, Екатерина Гандзюк
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