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"Албания - надежный партнер Украины": власти ответили, зачем помогли этой стране

"Албания - надежный партнер Украины": власти ответили, зачем помогли этой стране - Фото
Иллюстративное фото (источник - Christian Bruna/EPA)
17.04.2020, 11:46

В Министерстве иностранных дел рассказали, что побудило Украину выделить 10 млн грн гуманитарной помощи Албании

Албания является "последовательным и надежным партнером Украины в Балканском регионе, который однозначно и бескомпромиссно поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в ООН, НАТО и на других международных платформах". Так в Министерстве иностранных дел ответили на запрос LIGA.net о том, почему власти решили выделить Албании гуманитарную помощь в размере 10 млн грн.

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Как пояснили в МИД, денежная форма и конкретный размер помощи были "определены с учетом существующей практики" оказания помощи дружественным странам, пострадавшим от стихийного бедствия.

Отдельно в министерстве напомнили о прошедшей в феврале Международной донорской конференции в поддержку Албании от Европейской комиссии. По ее итогам страна получила более 1 млрд евро международной помощи: часть этой суммы внесена Украиной "в знак положительной динамики" украинско-албанских отношений.

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  • 8 апреля 2020 года Кабмином было обнародовано распоряжение о предоставлении Албании гуманитарной помощи.
  • 15 апреля в МИД прокомментировали, почему Украина дает Албании 10 млн грн гуманитарной помощи: "так совпало"

Читайте также: По данным соцопроса Украина оказалась оптимистичнее США, но пессимистичнее Албании

Дарья Мостовая, Юрий Смирнов
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гуманитарная помощь Албания
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