"Албания - надежный партнер Украины": власти ответили, зачем помогли этой стране

Албания является "последовательным и надежным партнером Украины в Балканском регионе, который однозначно и бескомпромиссно поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в ООН, НАТО и на других международных платформах". Так в Министерстве иностранных дел ответили на запрос LIGA.net о том, почему власти решили выделить Албании гуманитарную помощь в размере 10 млн грн.
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Как пояснили в МИД, денежная форма и конкретный размер помощи были "определены с учетом существующей практики" оказания помощи дружественным странам, пострадавшим от стихийного бедствия.
Отдельно в министерстве напомнили о прошедшей в феврале Международной донорской конференции в поддержку Албании от Европейской комиссии. По ее итогам страна получила более 1 млрд евро международной помощи: часть этой суммы внесена Украиной "в знак положительной динамики" украинско-албанских отношений.
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