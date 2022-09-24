Алчевский металлургический комбинат остановил работу, всех мужчин забрали на фронт — ОВА
Алчевский металлургический комбинат остановил работу, так как россияне принудительно мобилизовали почти всех сотрудников. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, во временно оккупированном Алчевске почти не осталось мужчин — всех, кого россияне смогли найти, принудительно мобилизовали, даже при наличии брони.
Одно из крупнейших предприятий Украины — Алчевский металлургический комбинат, прекратил выпуск продукции из-за отсутствия работников.
Также он сказал, что оккупанты продолжают псевдореферендум, представители "избирательных комиссий" ходят по домам с вооруженными солдатами и заставляют жителей "голосовать".
"Правда, есть, кому "голосовать". На фронте житель Алчевска, или уже в плену, погиб — каким-то образом "проголосует". Возможно, и телепатически — голос учтут. Останавливают на улице. На возражения, что нет с собой паспорта, отвечают лаконично: "И не нужен — мы тебя и так знаем", — написал глава ОВА.
- На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты начали мобилизацию среди мужчин, получивших паспорт РФ.
- Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
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