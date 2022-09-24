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Алчевский металлургический комбинат остановил работу, всех мужчин забрали на фронт — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 11:14
Алчевский металлургический комбинат остановил работу, всех мужчин забрали на фронт — ОВА - Фото
Алчевский металлургический комбинат (Фото: wikipedia.org)

Алчевский металлургический комбинат остановил работу, так как россияне принудительно мобилизовали почти всех сотрудников. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

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По его словам, во временно оккупированном Алчевске почти не осталось мужчин — всех, кого россияне смогли найти, принудительно мобилизовали, даже при наличии брони.

Одно из крупнейших предприятий Украины — Алчевский металлургический комбинат, прекратил выпуск продукции из-за отсутствия работников. 

Также он сказал, что оккупанты продолжают псевдореферендум, представители "избирательных комиссий" ходят по домам с вооруженными солдатами и заставляют жителей "голосовать". 

"Правда, есть, кому "голосовать". На фронте житель Алчевска, или уже в плену, погиб — каким-то образом "проголосует". Возможно, и телепатически — голос учтут. Останавливают на улице. На возражения, что нет с собой паспорта, отвечают лаконично: "И не нужен — мы тебя и так знаем", — написал глава ОВА.

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Дмитро Гриниченко
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война луганская область алчевск временно оккупированные территории Сергей Гайдай
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