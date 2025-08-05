Американский пастор Бернс: Трамп является жертвой номер один фейков о войне в Украине

По мнению пастора, американцы должны понять, что поддержка Украины – это и есть политика "Америка превыше всего"

Марк Бернс (Фото: wikimedia.org)

Американский пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником президента США Дональда Трампа, заявил, что он сам и президент Штатов являются жертвами фейков об Украине от либеральных медиа. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Бернс признался, что раньше верил в распространенные утверждения, которые слышны как слева, так и с консервативной стороны – в частности, что Украина якобы преследует церкви, не позволяет религиозной свободы, что украинцы – расисты, неонацисты, а страна в целом глубоко коррумпирована.

"Я всегда думал, что консервативные медиа так не делают, но оказалось, что и с правой стороны информация об Украине была абсолютно ложной", – отметил он.

Бернс также рассказал, что среди американских консерваторов было распространено убеждение, что президент Владимир Зеленский поддерживает либеральных демократов – из-за появления на мероприятиях демократов в США. Это создавало у сторонников MAGA впечатление, что война в Украине – не их сторона.

"Это облегчило задачу мне, как стороннику MAGA, думать, что мы не должны вмешиваться в эту войну", – сказал пастор.

После поездки в Украину мнение пастора изменилось. По его словам, на это повлияли три вещи: доброта украинцев, религиозная свобода и зверства россиян, которые он увидел лично.

"Пропаганда заставляла нас думать, что украинцы – зло и заслуживают уничтожения. Но это абсолютно не так... Я увидел собственными глазами настоящие зверства, которые не показывают на телеканале Fox News. В Украине я увидел реальные преступления", – заявил он.

По мнению пастора, американцы должны понять, что поддержка Украины – это и есть политика "Америка превыше всего".

"Если мы не остановим Россию сейчас, она пойдет на Молдову, страны Балтии, которые являются членами НАТО. Это означает американских солдат на передовой и, по сути, Третью мировую войну", – сказал Бернс.

Он считает, что политика сдерживания Трампа, в частности размещение ядерных подводных лодок, направлена именно на предотвращение глобального конфликта.

"Поддержка Украины сейчас – это не просто помощь другой стране. Это защита интересов Америки, выполнение наших обещаний с 1994 года, когда Украина отказалась от ядерного оружия, и предотвращение Третьей мировой войны. Мы должны остановить Россию сейчас, пока это не угрожает жизни наших солдат", – подытожил пастор.