Американський пастор Бернс: Трамп є жертвою номер один фейків про війну в Україні

На думку пастора, американці повинні зрозуміти, що підтримка України – це і є політика "Америка понад усе"

Марк Бернс (Фото: wikimedia.org)

Американський пастор Марк Бернс, якого називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, заявив, що він сам і президент Штатів є жертвами фейків про Україну від ліберальних медіа. Про це він розповів в інтервʼю LIGA.net.

Бернс зізнався, що раніше вірив у поширені твердження, які чути як зліва, так і з консервативного боку – зокрема, що Україна нібито переслідує церкви, не дозволяє релігійної свободи, що українці – расисти, неонацисти, а країна загалом глибоко корумпована.

"Я завжди думав, що консервативні медіа так не роблять, але виявилося, що і з правого боку інформація про Україну була абсолютно неправдивою", – зазначив він.

Бернс також розповів, що серед американських консерваторів було поширене переконання, що президент Володимир Зеленський підтримує ліберальних демократів – через появи на заходах демократів у США. Це створювало у прихильників MAGA враження, що війна в Україні – не їхній бік.

"Це полегшило задачу мені, як прихильнику MAGA, думати, що ми не повинні втручатися в цю війну", – сказав пастор.

Після поїздки в Україну думка пастора змінилась. За його словами, на це вплинули три речі: доброта українців, релігійна свобода і звірства росіян, які він побачив особисто.

"Пропаганда змушувала нас думати, що українці – зло та заслуговують на знищення. Але це абсолютно не так...Я побачив на власні очі справжні звірства, які не показують на телеканалі Fox News. В Україні я побачив реальні злочини", – заявив він.

На думку пастора, американці повинні зрозуміти, що підтримка України – це і є політика "Америка понад усе".

"Якщо ми не зупинимо Росію зараз, вона піде на Молдову, країни Балтії, які є членами НАТО. Це означає американських солдатів на передовій і, по суті, Третю світову війну", – сказав Бернс.

Він вважає, що політика стримування Трампа, зокрема розміщення ядерних підводних човнів, спрямована саме на запобігання глобальному конфлікту.

"Підтримка України зараз – це не просто допомога іншій країні. Це захист інтересів Америки, виконання наших обіцянок від 1994 року, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, і запобігання Третій світовій війні. Ми маємо зупинити Росію зараз, поки це не загрожує життю наших солдатів", – підсумував пастор.