Американский спикер Джонсон больше "не желает" финансировать Украину
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон больше "не желает дальнейшего финансирования Украины, и надеется, что это не нужно". Об этом политик рассказал в интервью американскому медиа Punchbowl News.
Джонсон считает, что в случае победы на выборах Дональд Трамп "действительно сможет завершить этот конфликт".
"Я думаю, что он позвонит [российскому диктатору] Путину и скажет, что этого достаточно. И я думаю, что все во всем мире устали от этого [войны] и они хотят, чтобы это было решено", – заявил американский политик.
В то же время он считает, что в случае победы демократки Камалы Харрис война не закончится и это "отчаянный и опасный сценарий".
- В конце сентября Джонсон заявил, что президент Владимир Зеленский должен немедленно уволить госпожу посла Украины в США Оксану Маркарову.
- Претензия к украинской представительнице возникла из-за визита Зеленского на оборонный завод в штате Пенсильвания, на котором присутствовали только представители демократической партии. В наблюдательном комитете палаты представителей приступили к расследованию происшествия.
- Впоследствии Зеленский заявил, что "при всем уважении" не может обсуждать вопрос увольнения Маркаровой с Джонсоном.