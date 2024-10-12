Американский спикер Джонсон больше "не желает" финансировать Украину

Майк Джонсон (Фото: EPA)

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон больше "не желает дальнейшего финансирования Украины, и надеется, что это не нужно". Об этом политик рассказал в интервью американскому медиа Punchbowl News.

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Джонсон считает, что в случае победы на выборах Дональд Трамп "действительно сможет завершить этот конфликт".

"Я думаю, что он позвонит [российскому диктатору] Путину и скажет, что этого достаточно. И я думаю, что все во всем мире устали от этого [войны] и они хотят, чтобы это было решено", – заявил американский политик.

В то же время он считает, что в случае победы демократки Камалы Харрис война не закончится и это "отчаянный и опасный сценарий".