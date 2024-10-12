Американський спікер Джонсон більше "не має бажання" фінансувати Україну
Спікер палати представників США Майк Джонсон більше "не має бажання до подальшого фінансування України, і сподівається, що це не потрібно". Про це політик розповів в інтерв'ю американському медіа Punchbowl News.
Джонсон вважає, що у разі перемоги на виборах Дональд Трамп "справді зможе завершити цей конфлікт".
"Я думаю, що він подзвонить [російському диктатору] Путіну і скаже, що цього достатньо. І я думаю, що всі в усьому світі втомилися від цього [війни], і вони хочуть, щоб це було вирішено", – заявив американський політик.
Водночас він вважає, що у разі перемоги демократки Камали Гарріс війна не закінчиться і це є "відчайдушним і небезпечним сценарієм".
- Наприкінці вересня Джонсон заявив, що президент Володимир Зеленський має негайно звільнити пані посла України в США Оксану Маркарову.
- Претензія до української представниці виникла через візит Зеленського на оборонний завод у штаті Пенсильванія, на якому були присутні лише представники демократичної партії. У наглядовому комітеті палати представників розпочали розслідування події.
- Згодом Зеленський заявив, що "при всій повазі" не може обговорювати питання звільнення Маркарової з Джонсоном.