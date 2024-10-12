Американський спікер Джонсон більше "не має бажання" фінансувати Україну

Майк Джонсон (Фото: EPA)

Спікер палати представників США Майк Джонсон більше "не має бажання до подальшого фінансування України, і сподівається, що це не потрібно". Про це політик розповів в інтерв'ю американському медіа Punchbowl News.

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Джонсон вважає, що у разі перемоги на виборах Дональд Трамп "справді зможе завершити цей конфлікт".

"Я думаю, що він подзвонить [російському диктатору] Путіну і скаже, що цього достатньо. І я думаю, що всі в усьому світі втомилися від цього [війни], і вони хочуть, щоб це було вирішено", – заявив американський політик.

Водночас він вважає, що у разі перемоги демократки Камали Гарріс війна не закінчиться і це є "відчайдушним і небезпечним сценарієм".