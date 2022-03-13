Американцы считают Украину другом или союзником, а Россию – врагом №1: опрос

81% американцев считают Украину дружественной или союзной страной, 71% считают Россию вражеским государством. Об этом говорится в данных опроса YouGov, которые приводит The New York Times.

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Отмечается, что в сентябре 2019 года лишь 41% американцев назвали Украину дружественной страной или союзником. Теперь это число выросло почти в два раза, только 10% американцев не уверены, является Украина дружественной или недружественной.

Граждане США сейчас относятся к Украине позитивнее, чем к Франции и Японии. Выше показатели в графах "друг" или "союзник" только у Великобритании, Австралии и Канады.

Также сейчас 70% американцев считают Россию врагом. Это наивысший показатель среди всех стран в опросе. Он даже выше, чем у КНДР и Ирана.

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Марк Сировой

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