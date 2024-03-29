Амуниционный кризис и потеря Авдеевки: Зеленский рассказал о зимних вызовах для Украины

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В декабре у Украины было почти нулевые запасы артиллерийских снарядов, ситуация смогла облегчить массовое производство дронов, а также помощь от западных союзников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.

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"Мы понимаем, что у нас почти пусты были остатки нашей артиллерии, почти нулевые. Я говорю о снарядах в декабре. И эта история с законом (о помощи от США, – ред.) она же идет с ними, она началась уже давно, с осени идет, если честно", – рассказал президент.

Он добавил, что в декабре в Украине был амуниционный кризис. В то же время ситуацию облегчило то, что наша страна за год до этого начала массовое производство дронов разной дистанции и мощности.

Зеленский заметил, что российский диктатор Владимир Путин воспользовался артиллерийским голодом Украины и полностью разрушил Авдеевку.

"Не было сил держать. Нечем было. Потом нам помогли партнеры, и США, и европейские партнеры, с ракетами для ПВО, и мы прошли зиму. Это большая помощь, мы за это благодарны. Если бы не партнеры, эта зима была бы для нас очень сложной", – добавил он.

21 марта глава МИД Кулеба заявил, что вскоре украинские военные ощутят прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы, также Украина активно работает с другими странами, которые говорят о возможности реализации подобного проекта.

29 марта главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что еще несколько дней назад преимущество россиян по выпущенным боеприпасам составляло шесть к одному, но на определенных участках фронта украинским защитникам удалось выровнять ситуацию по артиллерии – это сразу отразилось на обстановке в целом.

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