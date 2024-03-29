Амуніційна криза та втрата Авдіївки: Зеленський розповів про зимові виклики для України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У грудні Україна мала майже нульові запаси артилерійських снарядів, ситуацію змогло полегшити масове виробництво дронів, а також допомога від західних союзників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS.

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"Ми розуміємо, що у нас майже порожні були залишки нашої артилерії, майже нульові. Я говорю про снаряди у грудні. І ця історія з законом (про допомогу від США. – Ред.), вона ж іде з ними, вона почалась вже давно, з осені йде, якщо чесно", – розповів президент.

Він додав, що в грудні в Україні була амуніційна криза. Водночас ситуацію полегшило те, що наша країна за рік до цього розпочала масове виробництво дронів різної дистанції та потужності.

Зеленський зауважив, що російський диктатор Володимир Путін скористався артилерійським голодом України й повністю зруйнував Авдіївку.

"Не було сил тримати. Не було чим. Потім нам допомогли партнери, і США, і європейські партнери, з ракетами для ППО, і ми пройшли зиму. Це велика допомога, ми за це вдячні. Якби не партнери, ця зима була б для нас дуже складною", – додав він.

21 березня очільник МЗС Кулеба заявив, що незабаром українські військові відчують прибуття на фронт снарядів у межах чеської ініціативи, також Україна активно працює з іншими країнами, які говорять про можливість реалізації схожого проєкту.

29 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ще декілька днів тому перевага росіян у випущених боєприпасах становила шість до одного, але на певних ділянках фронту українським захисникам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії – це одразу позначилося на обстановці в цілому.

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