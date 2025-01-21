Аналитик Данилов: Договор ХАМАС и Израиля вряд ли сорвется, Нетаньяху не пойдет против США

Перемирие, вероятно, будет длиться шесть недель, как это указано в соглашении

Фото: ЕРА/HAITHAM IMAD

Перемирие между Израилем и палестинской террористической группировкой вряд ли сорвется, поскольку израильский премьер Биньямин Нетаньяху не может пойти против соглашения, над которым работали США. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

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Перемирие, вероятно, продлится шесть недель, как это указано в соглашении. В то же время, существует значительный риск его срыва, считает Данилов. Несмотря на громкие заявления ХАМАС, в случае нарушения договоренностей они понесут большие потери, чем Израиль.

Чем дольше продлится перемирие, тем сложнее будет вернуться к боевым действиям, отмечает аналитик. Однако в израильском правительстве есть союзники Нетаньяху, стремящиеся продолжить войну, чтобы окончательно уничтожить ХАМАС. С другой стороны, среди палестинцев в Газе, потерявших близких, включая мирных жителей, растет волна ненависти.

"Дружественный к Израилю президент США Трамп оставил стране мало опций для выбора: Нетаньяху не может позволить себе сорвать соглашение, над которым работал ключевой союзник – США, команды Трампа и Байдена", – сказал он.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа.

17 октября 2024 года Израиль заявил о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил Трамп и подтвердил Байден.