Аналитик Данилов: Договор ХАМАС и Израиля вряд ли сорвется, Нетаньяху не пойдет против США
Фото: ЕРА/HAITHAM IMAD

Перемирие между Израилем и палестинской террористической группировкой вряд ли сорвется, поскольку израильский премьер Биньямин Нетаньяху не может пойти против соглашения, над которым работали США. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Перемирие, вероятно, продлится шесть недель, как это указано в соглашении. В то же время, существует значительный риск его срыва, считает Данилов. Несмотря на громкие заявления ХАМАС, в случае нарушения договоренностей они понесут большие потери, чем Израиль.

Чем дольше продлится перемирие, тем сложнее будет вернуться к боевым действиям, отмечает аналитик. Однако в израильском правительстве есть союзники Нетаньяху, стремящиеся продолжить войну, чтобы окончательно уничтожить ХАМАС. С другой стороны, среди палестинцев в Газе, потерявших близких, включая мирных жителей, растет волна ненависти.

"Дружественный к Израилю президент США Трамп оставил стране мало опций для выбора: Нетаньяху не может позволить себе сорвать соглашение, над которым работал ключевой союзник – США, команды Трампа и Байдена", – сказал он.

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