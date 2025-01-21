Аналітик Данилов: Угода між ХАМАС та Ізраїлем навряд зірветься, Нетаньягу не піде проти США

Перемир'я, ймовірно, триватиме передбачені шість тижнів, як це зазначено в угоді

Фото: ЕРА/HAITHAM IMAD

Перемир'я між Ізраїлем і палестинським терористичним угрупуванням навряд чи зірветься, оскільки ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу не може піти проти угоди, над якою працювали США. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Перемир'я, ймовірно, триватиме передбачені шість тижнів, як це зазначено в угоді. Водночас існує значний ризик його зриву, вважає Данилов. Попри гучні заяви ХАМАС, у разі порушення домовленостей вони зазнають більших втрат, ніж Ізраїль.

Чим довше триватиме перемир'я, тим складніше буде повернутися до бойових дій, зазначає аналітик. Однак в ізраїльському уряді є союзники Нетаньягу, які прагнуть продовжити війну, щоб остаточно знищити ХАМАС. З іншого боку, серед палестинців у Газі, які втратили близьких, включно з мирними жителями, зростає хвиля ненависті.

"Дружній до Ізраїлю президент США Трамп залишив країні мало опцій до вибору: Нетаньягу не може дозволити собі зірвати угоду, над якою працював ключовий союзник – США, й команди Трампа та Байдена", – сказав він.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю й увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.

Після цього Ізраїль розпочав воєнну операцію у секторі Гази.

17 жовтня 2024 року Ізраїль заявив про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив Трамп і підтвердив Байден.