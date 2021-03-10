Анонсированное Даниловым заседание СНБО перенесли на завтра – источник

Анонсированное на пятницу заседание Совета нацбезопасности и обороны перенесли на завтра. Об этом сообщил LIGA.net собеседник из Офиса президента.

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По его словам, точная повестка дня еще не известна. Однако он отметил, что СНБО продолжит лишать воинских и почетных званий граждан, которые перешли на сторону государства-агрессора России.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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