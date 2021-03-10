Анонсированное Даниловым заседание СНБО перенесли на завтра – источник
10.03.2021, 15:55
Заседание СНБО под председательством Зеленского (Фото: пресс-служба Офиса президента)
Анонсированное на пятницу заседание Совета нацбезопасности и обороны перенесли на завтра. Об этом сообщил LIGA.net собеседник из Офиса президента.
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По его словам, точная повестка дня еще не известна. Однако он отметил, что СНБО продолжит лишать воинских и почетных званий граждан, которые перешли на сторону государства-агрессора России.
- На прошлых трех заседаниях СНБО были введены санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и каналов из так называемого пула Медведчука, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения, а также чиновников, которые предали страну.
- 9 марта секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал на пятницу заседание СНБО. Он не раскрыл повестку, но призвал не делать из заседания "китч".
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