Антикор-подразделение СБУ отрапортовало: уволены семь прокуроров

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

С начала 2019 года по материалам спецподразделений Службы безопасности Украины по борьбе с коррупцией и оргпреступностью уволены семь прокуроров. Такую статистику обнародовал пресс-центр СБУ.

Помимо этого, открыто 10 уголовных дел по статье о взяточничестве, 11 работникам органов прокуратуры (в том числе трем руководителям) сообщено подозрение по коррупционным правонарушениям.

Читайте также: Взятка $150 000. По какому делу взяли бывшего топ-чиновника ГПУ

Четверо прокуроров получили реальные сроки. В сумме злоумышленники получили взяток на 1 млн грн, пишут в СБУ.