Антикор-подразделение СБУ отрапортовало: уволены семь прокуроров

С начала 2019 года по материалам спецподразделений Службы безопасности Украины по борьбе с коррупцией и оргпреступностью уволены семь прокуроров. Такую статистику обнародовал пресс-центр СБУ.
Помимо этого, открыто 10 уголовных дел по статье о взяточничестве, 11 работникам органов прокуратуры (в том числе трем руководителям) сообщено подозрение по коррупционным правонарушениям.
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Четверо прокуроров получили реальные сроки. В сумме злоумышленники получили взяток на 1 млн грн, пишут в СБУ.