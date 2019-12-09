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Антикор-подразделение СБУ отрапортовало: уволены семь прокуроров

Антикор-подразделение СБУ отрапортовало: уволены семь прокуроров - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
09.12.2019, 09:13

По коррупционным статьям задержанным сотрудникам прокуратуры грозит до 10 лет тюрьмы

С начала 2019 года по материалам спецподразделений Службы безопасности Украины по борьбе с коррупцией и оргпреступностью уволены семь прокуроров. Такую статистику обнародовал пресс-центр СБУ.

Помимо этого, открыто 10 уголовных дел по статье о взяточничестве, 11 работникам органов прокуратуры (в том числе трем руководителям) сообщено подозрение по коррупционным правонарушениям.

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Четверо прокуроров получили реальные сроки. В сумме злоумышленники получили взяток на 1 млн грн, пишут в СБУ.

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сбу взяточничество прокуратуры
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