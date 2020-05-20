Антикоррупционный суд отказался отменить подозрение Гладковскому

По версии следствия, Гладковский использовал власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды предприятием Богдан Моторс, в котором он является конечным собственником. Гладковский якобы обеспечил включение в гособоронзаказ грузовиков МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам, в результате чего государству были нанесены убытки в размере более 10,6 млн грн.