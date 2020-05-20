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Антикоррупционный суд отказался отменить подозрение Гладковскому

Антикоррупционный суд отказался отменить подозрение Гладковскому - Фото
Олег Гладковский (Фото: Степан Франко/ЕРА)
20.05.2020, 20:13

Адвокат просил отменить подозрение бывшему заместителю секретаря СНБО Гладковскому по делу о продаже "Богданов" по гособоронзаказу

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении жалобы адвоката бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который просил отменить подозрение своему подзащитному. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"По результатам судебного заседания коллегия судей отказала в удовлетворении поданной апелляционной жалобы и оставила решение следственного судьи от 04.05.2020 без изменений", - сказано в сообщении.

  • 17 октября 2019 г Гладковского задержали детективы НАБУ, когда он якобы намеревался покинуть Украину.
  • Ему объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК).
  • По версии следствия, Гладковский использовал власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды предприятием Богдан Моторс, в котором он является конечным собственником. Гладковский якобы обеспечил включение в гособоронзаказ грузовиков МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам, в результате чего государству были нанесены убытки в размере более 10,6 млн грн.
  • Сам Гладковский заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.
  • В 20-х числах октября Гладковский вышел из СИЗО под залог в размере 10,6 млн грн, который внесла его семья.

Вадим Ребрина
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