Антонов: Информация об утилизации уничтоженного самолета Ан-225 Мрия – не верна

В госпредприятии Антонов назвали ложной информацию о вывозе из аэропорта Гостомеля уничтоженного самолета Ан-225 Мрия для дальнейшей утилизации. Об этом сообщается в Facebook Антонова.

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"В сети интернет широко распространяется ложная информация о "вывозе из аэропорта Киев-Антонов-2 агрегатов самолета Ан-225 "Мрия" с целью их дальнейшей утилизации" – говорится в сообщении.

Как отмечается, ГП Антонов тесно сотрудничает с правоохранительными, следственными органами Украины в направлении сбора доказательств преступлений, совершенных российскими оккупантами.

"Видео, послужившее основанием для распространения указанной недостоверной информации, было снято "пиратским" способом и распространено без согласования с ГП Антонов и соответствующими государственными органами", – подчеркнули на предприятии.

Самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен при попытке России захватить Киев. Его остатки сейчас находятся в полуразрушенном ангаре на территории аэродрома в Гостомеле. Как выглядел уничтоженный Ан-225 "Мрия" изнутри до того, как его начали разбирать, можно увидеть благодаря волонтерскому проекту 360war.in.ua.

В ангарах Антонова также находится частично построенный второй экземпляр Ан-225.

20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна построить на его основе новый самолет "Мрия", посвятив памяти погибших на войне пилотов.

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Наталия Медведева

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