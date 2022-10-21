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Антоновский мост: в сети сообщают о взрывах и пожаре в районе переправы через Днепр

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 23:43
Антоновский мост: в сети сообщают о взрывах и пожаре в районе переправы через Днепр - Фото
Иллюстративное фото (скриншот из видео)

В районе Антоновского моста под Херсоном слышны взрывы. По сообщениям местных пабликов, мост или подступы к нему в очередной раз обстреляли из дальнобойной ракетной артиллерии.

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Первые сообщения о взрывах в районе Херсона появились около 23 часов. 

Ряд Telegram-каналов сообщили, что взрывы слышны со стороны Антоновского моста, и что по Киндийскому шоссе (шоссе Вячеслава Черновола, идет вдоль правого берега Днепра в сторону Антоновского моста) движется колонна скорых с выключенными мигалками. 

Судя по публикуемым в сети видео, работает ПВО оккупантов.  

Есть сообщения, что в районе моста виден пожар.

В настоящий момент комментариев от Генерального штаба ВСУ или Министерства обороны относительно предполагаемых ударов по Антоновскому мосту нет.

  • 7 октября сообщалось, что в Херсонской области ВСУ освободили более 500 кв. км и 29 населенных пунктов.
  • 20 октября Генштаб сообщил, что в ближайшее время заданием номер один для оккупационных войск будет удержание позиций в Херсонской области, и россияне сосредоточили там до 45 батальонно-тактических групп. 

Читайте также: В Бериславе прекратили работу органы оккупационной власти, коллаборанты бегут – Генштаб

  

Сергій Бережний
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взрывы Херсон Херсонская область Антоновский мост
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