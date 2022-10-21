Антоновский мост: в сети сообщают о взрывах и пожаре в районе переправы через Днепр

В районе Антоновского моста под Херсоном слышны взрывы. По сообщениям местных пабликов, мост или подступы к нему в очередной раз обстреляли из дальнобойной ракетной артиллерии.

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Первые сообщения о взрывах в районе Херсона появились около 23 часов.

Ряд Telegram-каналов сообщили, что взрывы слышны со стороны Антоновского моста, и что по Киндийскому шоссе (шоссе Вячеслава Черновола, идет вдоль правого берега Днепра в сторону Антоновского моста) движется колонна скорых с выключенными мигалками.

Судя по публикуемым в сети видео, работает ПВО оккупантов.

Есть сообщения, что в районе моста виден пожар.

В настоящий момент комментариев от Генерального штаба ВСУ или Министерства обороны относительно предполагаемых ударов по Антоновскому мосту нет.

7 октября сообщалось, что в Херсонской области ВСУ освободили более 500 кв. км и 29 населенных пунктов.

20 октября Генштаб сообщил, что в ближайшее время заданием номер один для оккупационных войск будет удержание позиций в Херсонской области, и россияне сосредоточили там до 45 батальонно-тактических групп.

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Сергій Бережний

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