Суд отменил арест картин Порошенко

Судьи решили, что законного основания для ареста коллекции картин пятого президента нет

Киевский апелляционный суд отменил арест картин пятого президента Петра Порошенко. Решение опубликовано в реестре судебных решений.

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Арест был наложен в рамках дела о якобы контрабанде картин, чтобы обеспечить их сохранность.

Защита Порошенко обжаловала арест, утверждая, что в деле нет обоснованного подозрения в совершении преступления, а также нет данных о намерении Порошенко продать или подарить эти картины.

Суд удовлетворил жалобу адвокатов, решив, что прокурорами не была доказана законность ареста имущества.

Суд установил, что следствие не получило разрешение судьи на обыск. Следственные действия, в результате которых арестовали картины, были легализованы Печерским судом как "осмотр по правилам обыска". Это не может быть основанием для вывода о законности ареста имущества, решили судьи апелляционного суда.

22 мая ГБР "срочно" вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 11:00 26 мая. Речь идет о деле о контрабанде картин.

Пятый президент утверждает, что все картины были приобретены и завезены в Украину законно. 26 мая Порошенко не пришел на допрос. Вместо этого он открыл выставку этих картин Музее Ивана Гончара.

Сотрудники ГБР пришли в музей и потребовали пустить их внутрь, чтобы осмотреть коллекцию. При этом они не предоставили разрешения суда на проведение следственных действий. Получив отказ, сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и проникли в помещение. В Музее Гончара сообщили, что они изъяли таможенные декларации на ввоз картин.

4 июня Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод Порошенко на допрос. разрешил

Денис Юдин

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