Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Арахамия анонсировал "ротации" в комитетах Рады

Арахамия анонсировал "ротации" в комитетах Рады - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.11.2019, 17:16

По словам главы фракции Слуга народа, эти вопросы могут рассмотреть завтра, 15 ноября

Руководство фракции Слуга народа планирует провести в комитетах Рады "несколько ротаций". Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в кулуарах парламента, сообщает корреспондент Укринформа.

Помимо отзыва главы комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко, будут и другие ротации, отметил Арахамия.

"Для того, чтобы кого-то в комитете поменять, надо проголосовать в Раде. Но мы хотим еще несколько ротаций в комитетах сделать... У нас, например, есть люди, которые говорят, что они большие работники, но не посещают вообще заседания комитетов и занимают места. Я считаю, что такие люди, которые много говорят, но немного работают, должны находиться в комитете свободы слова", - сказал глава фракции.

По словам Арахамии, эти вопросы могут рассмотреть завтра, 15 ноября.

Сегодня Арахамия заявил, что будет ставить вопрос об исключении депутата Анны Скороход из фракции из-за того, что она проголосовала против открытия рынка земли. При этом он обвинил ее и ее гражданского мужа в попытках подкупа депутатов. Однако, судя по словам Арахамии, эта информация пока не передана в правоохранительные органы.

Сама же Скороход заявляет о политических преследованиях из-за ее позиции, несовпадающей с позицией фракции. Она говорит, что из-за этого правоохранительные органы задержали ее гражданского мужа Алексея Алякина.

Адвокат Алякина заявил, что его клиента задержали для повторной экстрадиционной проверки по запросу России.

Напишите нам
верховная рада Слуга народа комитет ротация Давид Арахамия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 