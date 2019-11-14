Арахамия анонсировал "ротации" в комитетах Рады

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководство фракции Слуга народа планирует провести в комитетах Рады "несколько ротаций". Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в кулуарах парламента, сообщает корреспондент Укринформа.

Помимо отзыва главы комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко, будут и другие ротации, отметил Арахамия.

"Для того, чтобы кого-то в комитете поменять, надо проголосовать в Раде. Но мы хотим еще несколько ротаций в комитетах сделать... У нас, например, есть люди, которые говорят, что они большие работники, но не посещают вообще заседания комитетов и занимают места. Я считаю, что такие люди, которые много говорят, но немного работают, должны находиться в комитете свободы слова", - сказал глава фракции.

По словам Арахамии, эти вопросы могут рассмотреть завтра, 15 ноября.

Сегодня Арахамия заявил, что будет ставить вопрос об исключении депутата Анны Скороход из фракции из-за того, что она проголосовала против открытия рынка земли. При этом он обвинил ее и ее гражданского мужа в попытках подкупа депутатов. Однако, судя по словам Арахамии, эта информация пока не передана в правоохранительные органы.

Сама же Скороход заявляет о политических преследованиях из-за ее позиции, несовпадающей с позицией фракции. Она говорит, что из-за этого правоохранительные органы задержали ее гражданского мужа Алексея Алякина.

Адвокат Алякина заявил, что его клиента задержали для повторной экстрадиционной проверки по запросу России.