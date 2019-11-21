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Арахамия: Будут давить из Киева – звоните. Трахнем их как следует

Арахамия: Будут давить из Киева – звоните. Трахнем их как следует - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
21.11.2019, 14:37

Глава доминирующей парламентской фракции также просит сообщать о "крышевании" правоохранителям

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призвал местных чиновников и нардепов, которые ездят в регионы, сообщать о давлении и "договорняках" со стороны центральной власти. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Я приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА на совещании с силовиками и говорю: "Если кто-то вам из Киева будет звонить и говорить, туда не ходи, это не делай, это не расследуй, звоните лично мне. Мы их трахнем как следует", - заявил политик.

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Он также добавил, что "даже если это не входит в полномочия нардепов", они должны сообщать информацию о "договорняках" и писать запросы в правоохранительные органы.

"Эта феодальная страна, где местные князьки говорят, мы в Киеве договорились, занесли кому-то и нас нельзя трогать – этого уже не будет", - подытожил он.

  • На этом же брифинге Арахамия заявил, что нардепы Слуги народа Юрий "Юзик" Корявченков и Владлен Неклюдов во время неформального общения с руководством полиции Кривого Рога пытались "навести в городе порядок", а не повлиять на правоохранителей.  

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Давид Арахамия договорняки крышевание
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