Арахамия: Мафиози должны быть вне парламента

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия уверен, что Конституционный суд не увидит нарушений в отмене депутатской неприкосновенности. Об этом он заявил в комментарии тележурналистам.

"Как вы считаете, мы были бы такие глупые, что брали бы и нарушали регламент и законодательные нормы, если это первое обещание, которое мы дали избирателям? Мы проверили это три раза. Нет никаких нарушений", - заявил Арахамия.

Также, по его мнению, если ОПЗЖ обжалует сегодняшнее решение Рады в КСУ, то КСУ не найдет там нарушений.

"В статье Конституции остается, что не может быть за политические высказывания какие-то преследования. Если люди - профессиональные мафиози, они должны быть профессиональными мафиози вне парламента", - резюмировал нардеп.

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