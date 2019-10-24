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Арахамия не приведет свидетеля взяток: Не пускают правоохранители

Арахамия не приведет свидетеля взяток: Не пускают правоохранители - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба президента)
24.10.2019, 17:03

Глава фракции Слуга народа не уточнил, какие именно правоохранители не пускают нардепа в прямой эфир

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия завил, что свидетель по делу о взятках народным депутатам, который должен был рассказать об этом в прямом эфире, не придет на ТВ из-за запрета правоохранителей. Об этом Арахамия заявил на брифинге перед прохождением детектора лжи.

"К сожалению, свидетеля не будет сегодня в студии, потому что ему запретили правоохранительные органы", - заявил Арахамия.

По словам главы фракции, правоохранители говорят о двух угрозах: "Первая – это утечка данных, которые могут следственный процесс как-то нарушить. Во-вторых, учитывая количество денег в этой всей схеме – очень много, где-то $20 млн в год в течение последних пяти лет, где-то кто-то заработал где-то $100 млн – есть потенциальные угрозы самому депутату и его членам семьи".

Арахамия не уточнил, какие именно правоохранители не пускают нардепа в прямой эфир. Также он добавил, что к этому депутату "пришли и дали в руки законопроект, говорят: надо зарегистрировать".

  • Ранее Арахамия заявлял, что свидетель попытки подкупа "слуг народа" выступит в прямом эфире.
  • САП открыла уголовное производство по факту возможного получения 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета взятки в размере $30 000.
  • Пройти полиграф потребовал от депутатов фракции СН, входящих в финансовый комитет Рады, президент Владимир Зеленский, после того, как группа депутатов из президентской фракции, во главе с Дубинским, завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

Читайте также: Полиграф и $30 тысяч для "слуг народа". Что случилось во фракции Зеленского

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