Арахамия об отставке Степанова: Кандидатура Ляшко "на радаре", есть еще претенденты

В партии Слуга народа рассматривают кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко в качестве возможной замены министра здравоохранения Максима Степанова, если тот уйдет в отставку. Кроме Ляшко есть еще несколько кандидатов на пост главы МОЗ. Об этом в эфире Украина 24 заявил глава фракции СН Давид Арахамия.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Есть кандидатура Ляшко, она вообще была на радаре. Есть еще некоторые кандидатуры", – сказал Арахамия.

По его словам, постановление об отставке Степанова не будет внесено в парламент раньше 15 мая.

"У нас будет это обсуждение на фракции где-то в 10 числах мая. К кандидатуре Степанова я относился положительно, но учитывая серию провальных обещаний по вакцинации я считаю, что должны быть какие-то решения", – сказал глава фракции СН. 28 июля 2020 года в Раду внесли постановление об отставке Степанова, тогда его подписали почти 100 нардепов.

20 октября Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку.

2 апреля 2021 года в Раде начался сбор подписей за отставку Степанова, подписи поставили в том числе и нардепы из фракции Слуга народа.

Вчера, 28 апреля, глава фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что в ВР собрали 150 подписей за проведение внеочередного заседания Верховной Рады по вопросу об отставке Степанова.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.