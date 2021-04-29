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Арахамия об отставке Степанова: Кандидатура Ляшко "на радаре", есть еще претенденты

29.04.2021, 12:58
Арахамия об отставке Степанова: Кандидатура Ляшко
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Слуга народа рассматривают кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко в качестве возможной замены министра здравоохранения Максима Степанова, если тот уйдет в отставку. Кроме Ляшко есть еще несколько кандидатов на пост главы МОЗ. Об этом в эфире Украина 24 заявил глава фракции СН Давид Арахамия.

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"Есть кандидатура Ляшко, она вообще была на радаре. Есть еще некоторые кандидатуры", – сказал Арахамия.

По его словам, постановление об отставке Степанова не будет внесено в парламент раньше 15 мая.

"У нас будет это обсуждение на фракции где-то в 10 числах мая. К кандидатуре Степанова я относился положительно, но учитывая серию провальных обещаний по вакцинации я считаю, что должны быть какие-то решения", – сказал глава фракции СН.
  • 28 июля 2020 года в Раду внесли постановление об отставке Степанова, тогда его подписали почти 100 нардепов.
  • 20 октября Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку.
  • 2 апреля 2021 года в Раде начался сбор подписей за отставку Степанова, подписи поставили в том числе и нардепы из фракции Слуга народа.
  • Вчера, 28 апреля, глава фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что в ВР собрали 150 подписей за проведение внеочередного заседания Верховной Рады по вопросу об отставке Степанова.
Станислав Стороженко
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верховная рада Слуга народа Виктор Ляшко отставка минздрав МОЗ министр максим степанов Давид Арахамия
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