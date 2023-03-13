Арахамия ответил премьеру Грузии, который пожаловался на "вмешательство" в дела Тбилиси

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отреагировал на заявление грузинского премьера Ираклия Гарибашвили об украинских политиках и на его "совет" следить за своей страной и не вмешиваться в дела Тбилиси.

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"Премьер-министр Грузии обиженно заявил, что якобы украинские политики вмешиваются во внутренние дела Грузии. Мне кажется, весь мир понимает, что сохранение демократии в Грузии, власть которой наполнена агентами России, – ключевая задача всего мирового сообщества", – отметил Арахамия.

По словам украинского политика, это понимает грузинский народ, "десятки тысяч молодых людей в Грузии, а премьер-министр делает вид, что не понимает".

"Думаю, что начнет понимать тогда, когда будут опубликованы счета и транзакции его ближайшего окружения. Жаль только, что в Грузии расследовать это будет некому, потому что "рука руку моет", – написал Арахамия.

Он также призвал Гарибашвили прекратить пугать грузинский народ тем, что в Украине якобы желают Грузии войны.

"Мы, как никто другой, понимаем, что такое война, и никому таких страданий, кроме России, пожелать не можем. Украина хочет идти в ЕС вместе с братьями грузинами и очень больно наблюдать, как грузинские власти идут абсолютно в противоположном направлении", – добавил Арахамия.

12 марта Гарибашвили назвал украинских политиков, поддержавших протесты в Тбилиси, "лузерами" и посоветовал им "следить за своей страной". В своем заявлении премьер Грузии упомянул Арахамию и мэра Киева Виталия Кличко.

В ведомстве Дмитрия Кулебы отреагировали на заявление Гарибашвили: отметили, что грузинские власти почти дословно повторяют тезисы российской пропаганды, обвиняя Украину в "подготовке госпереворота в Грузии", "втягивании ее в войну с Россией" и "отправлении сил для разжигания сил".

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Оксана Житнюк

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