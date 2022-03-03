Арахамия: программа минимум второго тура переговоров с РФ – гуманитарные коридоры

Украинская делегация в пути на второй тур переговоров с Россией.

Про это сообщают члены делегации – Михаил Подоляк в своем Twitter и Давид Арахамия в Facebook.

"Через два часа стартуем. Программа минимум – гуманитарные коридоры. Далее, по обстоятельствам", – пишет Арахамия.

Первый раунд переговоров Украины и России прошел на реке Припять возле украинско-беларуской границы 28 февраля.

"Переговоры тяжелые. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще очень необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", – сообщил по их завершении член украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк.

Альона Низовець

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