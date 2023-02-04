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Арахамия просит сообщать об имуществе лиц, которых Зеленский лишил гражданства

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 23:25
Арахамия просит сообщать об имуществе лиц, которых Зеленский лишил гражданства - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что сегодня президент Владимир Зеленский лишил гражданства 10 лиц, у которых были российские паспорта. Он призвал сообщать информацию об их имуществе в Украине.

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Он отметил, что Зеленский лишил гражданства Украины "предателей, являвшихся одними из столпов режима Януковича", а также "менее публичных людей из их политической орбиты".

"Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", – заяви Арахамия.

Всех, кто владеет информацией об имуществе указанных лиц, Арахамия призвал писать на этот адрес: [email protected]

Смотрите также: Зеленский заявил о новом "очищении" Украины от лиц с российскими паспортами

Оксана Житнюк
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санкции гражданство конфискация Давид Арахамия
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