Арахамия просит сообщать об имуществе лиц, которых Зеленский лишил гражданства

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что сегодня президент Владимир Зеленский лишил гражданства 10 лиц, у которых были российские паспорта. Он призвал сообщать информацию об их имуществе в Украине.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что Зеленский лишил гражданства Украины "предателей, являвшихся одними из столпов режима Януковича", а также "менее публичных людей из их политической орбиты".

"Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", – заяви Арахамия.

Всех, кто владеет информацией об имуществе указанных лиц, Арахамия призвал писать на этот адрес: [email protected]

Смотрите также: Зеленский заявил о новом "очищении" Украины от лиц с российскими паспортами

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.