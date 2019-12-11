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Арахамия прояснил подробности законопроекта о статусе Донбасса

Арахамия прояснил подробности законопроекта о статусе Донбасса - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
11.12.2019, 12:22

Окончание срока действия особого статуса Донбасса переносится с 2019-го на 2020-й

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Председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия прояснил подробности законопроекта об особом статусе Донбасса. Об этом он написал в Facebook.

"Суть нашего законопроекта: в первой статье существующего закона об особом статусе изменяется 2019 на 2020. Прошу воздержаться от манипуляций", - написал он.

Нынешняя редакция первой статьи данного закона гласит, что "на срок до 31 декабря 2019 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Законопроект №2659 появился на сайте Рады.

  • 10 декабря в парламенте был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 1 закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 
  • 9 декабря на брифинге после нормандского саммита президент Владимир Зеленский заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут продлить еще на год.
  • Ранее в Слуге народа заявили, что в действующем законе об особом статусе для них неприемлемы положения о безусловной амнистии боевиков и о местной "милиции".

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