Арахамия прояснил подробности законопроекта о статусе Донбасса

Председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия прояснил подробности законопроекта об особом статусе Донбасса. Об этом он написал в Facebook.
"Суть нашего законопроекта: в первой статье существующего закона об особом статусе изменяется 2019 на 2020. Прошу воздержаться от манипуляций", - написал он.
Нынешняя редакция первой статьи данного закона гласит, что "на срок до 31 декабря 2019 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Законопроект №2659 появился на сайте Рады.
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